Öğrencilerini Korurken Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, annesinin okulu ve çocukları çok sevdiğini belirterek, "Morali bozuk olduğunda okula gittiğinde kendisine okulun iyi geldiğini söylerdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti" dedi.