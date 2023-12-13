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Öğrencisini merdivenden iten özel okul müdürüne adli para cezası - Son Dakika
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Öğrencisini merdivenden iten özel okul müdürüne adli para cezası

Antalya'da öğrencisini merdivenden iterek yaralanmasına sebep olan özel okul müdürü T.Ç.'ye 9 bin lira adli para cezası verildi. Müdür, öğrencisini darp ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

13.12.2023 - 09:35,
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ANTALYA'da öğrencisini merdivenden iterek yaralanmasına sebep olan ve 3 yıl hapsi istenen özel okul müdürü T.Ç.'ye 9 bin lira adli para cezası verildi.

Antalya'da özel bir okulda sınıf öğretmeni Ebru Baloğlu, kızı A.N.B.'yi (12) Muratpaşa ilçesinde eğitim veren özel okula kaydettirdi. Geçen mart ayında A.N.B.'nin yüzünde ve dizlerinde morluklar gören Ebru Baloğlu, kızına ne olduğunu sorduğunda, okulun sahibi ve müdürü T.Ç. tarafından merdivenden itildiğini öğrendi. Ebru Baloğlu, kızını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi ve darp raporu aldı.

Raporda, A.N.B.'nin alnında ve yüzünün sağ tarafında ağrı, iki dizinde ağrı ve şişlik, sol elinde kızarıklık olduğu tespit edildi. Baloğlu, raporla polis merkezine giderek T.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturmanın ardından T.Ç. hakkında kasten yaralama suçlamasıyla iddianame hazırladı. T.Ç.'nin kamu görevlisi olduğuna atıfta bulunan savcılık, iddianamede 'Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakta' ifadelerine yer verdi. Savcılık ayrıca T.Ç. hakkında kamu görevinden mahrum bırakılması, kasten yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası, yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğinden verilen cezanın yarı oranda artırılması, ayrıca kamu görevlisi olması nedeniyle bulunduğu konumu kullanarak şiddet uygulaması nedeniyle yarı oranda bir kez daha artırılmasını isteyerek, 3 yıla kadar hapsini talep etti. Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İlk iki duruşmaya katılmayan sanık T.Ç., 3'üncü duruşmada hazır bulundu. Karar ise sanık T.Ç.'nin katılmadığı 4'üncü duruşmada verildi. T.Ç.'nin beraatını talep eden sanık avukatlarının aksine hakim, T.Ç. hakkında 180 gün adli para cezası verdi. Cezayı sanığın kamu görevlisi olması ve görevini kötüye kullanması gerekçesiyle yarı oranda artırıp, nüfuzunu kötüye kullanması nedeniyle de 3'te 1 oranda artırarak toplamda 360 gün para cezası verildi. 60 günlük iyi hal indirimi uygulanan T.Ç. hakkında verilen 300 günlük para cezası 9 bin liraya çevrilerek dava karara bağlandı.

'HAKLI OLDUĞUMUZ İSPATLANDI'

Kararın ardından açıklama yapan Ebru Baloğlu, Hakim ve savcı adaletin yerini bulması için dikkatli davrandı. Objektif bir şekilde davayı değerlendirdi. Ceza alması bizim için yeterli. Sonuçta haklı olduğumuz ispatlandı. Bu da bize yeterli oldu, diğer ailelere de örnek olsun. Bu gibi durumlarda haklarını mutlaka arasınlar. Kimseden korkmaya gerek yok dedi.

Öğrencisini merdivenden iten özel okul müdürüne adli para cezası
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Öğrencisini merdivenden iten özel okul müdürüne adli para cezası - Son Dakika
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