Öğrenciye Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

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DİYARBAKIR'da nefes borusuna sakız kaçan 8'inci sınıf öğrencisi S.Ö.'yü Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen Tahsin Yılmaz, "Kızın yanına gittiğim zaman, soluk borusuna bir cismin kaçtığını hemen anladım. Çünkü gözleri açılmış ve yüzü morarmıştı ve Heimlich manevrası yapıp cismi çıkardım" dedi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bağlar ilçesindeki Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi S.Ö.'nün nefes borusuna, çiğnediği sakız kaçtı. Olayı gören Beden Eğitimi Öğretmeni Tahsin Yılmaz, Heimlich manevrası yapıp, öğrencisinin yeniden nefes almasını sağladı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğretmen Tahsin Yılmaz, öğrencinin nefes aldığını görünce çok mutlu olduğunu belirterek, "Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda 12 yıldır öğretmenlik yapmaktayım. Ben birinci katta nöbetçi öğretmendim. Matematik öğretmeni olan arkadaş boğazına sakız kaçan öğrenciyi dışarı çıkardı. Üniversite okurken ilk yardım dersi almıştım. Geçen yıl hizmet içi temel eğitimden yardım dersi aldım. Kızın yanına gittiğim zaman hemen teşhisi koydum. Yani soluk borusuna bir cismin kaçtığını hemen anladım. Çünkü gözleri açılmış ve yüzü morarmıştı. Heimlich manevrası yapıp cismi çıkardım. Nefes alması ve hayata dönmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Ben de bir babayım ve 2 kızım var. İlk yardım gerçekten hayat kurtarıyormuş. Bu durumlarda soğukkanlı olmak lazım. Mümkünse tüm annelerin, babaların ve öğretmenlerin ilk yardım dersini almalarını tavsiye ederim. Heimlich manevrasını bilmeyen ve bilen olsanız bile çok soğukkanlı olmanız lazım. O anda panik yapmamanız lazım. Yoksa daha farklı sonuçlar doğurabilirsiniz" diye konuştu.