Öğretmen Akademileri ile Kültürel Gelişim

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğretmenlerimiz ne kadar çok kültür membaından beslenirse, şehirle ve insanla temas ederse o kadar kendi dünyaları genişleyecektir diyoruz." dedi.

Yelkenci, Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Şanlıurfa Öğretmen Akademileri Açılış Programı"ndaki konuşmasında, Öğretmen Akademileri'nin birinci amacının, öğretmeni bulunduğu çevrenin dışına çıkarmak olduğunu söyledi.

Öğretmenlere, alışkanlıklarının ve rutinlerinin dışında da beslenebilecekleri bir dünya olduğunu göstermek istediklerini ifade eden Yelkenci, şöyle konuştu:

"Öğretmen akademilerinin bir özelliği de gönüllülük esasına dayalı olmasıdır. Başvurular alınır, isteyenler başvurur ve katılır. Bu gönüllülük esasının da çok önemli bir fark olduğunu, bu gönüllü öğretmenlerimizin kendilerini taşıdığı o değerlerin öğretmen akademilerine çok önemli şeyler kattığını da özellikle ifade etmek isterim. Öğretmenlerimiz ne kadar çok kültür membaından beslenirse, şehirle ve insanla temas ederse o kadar kendi dünyaları genişleyecektir diyoruz. ve böylece bulunduğumuz çevreyle o evren arasındaki, duygudaki, düşüncedeki ve eylemdeki birlikteliği daha çok sağlamış olma imkanını yakalayacağız. Bu bizim için çok önemli bir noktadır."

Vali Hasan Şıldak ise bu çalışmanın eğitimciler ve öğretmenlerin donanımıyla birikimine destek sağlayacağını belirterek, katılımından dolayı Bakan Yardımcısı Yelkenci'ye teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile idareci ve öğretmenlerin katıldığı program, müzik dinletisiyle sona erdi.