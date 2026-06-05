Zara'da şehit öğretmen anısına futbol turnuvası - Son Dakika
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Zara'da şehit öğretmen anısına futbol turnuvası

Zara\'da şehit öğretmen anısına futbol turnuvası
05.06.2026 17:41
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Sivas Zara'da, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara adına düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi. 12 takımın katıldığı turnuvada Sanayispor birinci oldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara adına futbol turnuvası düzenlendi.

Zara Belediyesi tarafından gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Toplam 12 takımın yer aldığı turnuvada, Sanayispor şampiyon olurken, Alzspor ikinci, Korkutspor da üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımların futbolcularına kupa ve madalyaları, ilçe protokolü tarafından verildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz halı saha futbol turnuvamızı şehit öğretmenimiz Ayla Kara anısına ithaf ettik. Şehidimizin ruhu şad olsun." dedi.

Kaynak: AA

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