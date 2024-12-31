Öğretmen Sabit Bülbül\'ün Cenazesi Konya\'da Defnedildi

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Erzurum'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı ve Karasu Nehri'nde ölü bulunan öğretmenin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Sabit Bülbül'ün (39) cenazesi, merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi.

İkindi namazının ardından Kurtuluş Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Bülbül'ün cenazesi, Kurtuluş Mezarlığında defnedildi.

Törene Bülbül'ün ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül (39) için ailesi 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunmuştu.

Aracının terk edilmiş vaziyette görüldüğü Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sonucu öğretmenin cesedi 29 Aralık'ta suda bulunmuştu.