Öğretmen ve Öğrencileri Aynı Törenle Mezun Oldu

Siirt'te öğretmenlik yapan Beşir Erdem Gönüllü (34), lisede okuttuğu öğrencileriyle birlikte üniversiteden mezun oldu.

Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Gönüllü, motive etmek amacıyla 4 yıl önce öğrencileriyle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı ve Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu (BESYO) kazandı.

Üniversite hayatı boyunca bazı öğrencileriyle sınıf arkadaşı, bazılarıyla da kampüs arkadaşı olan Gönüllü, bir zamanlar ders verdiği öğrencileriyle aynı sıralarda oturdu, birlikte vize ve finallere çalıştı.

BESYO'yu ikincilikle bitiren Gönüllü, mezun ettiği öğrencilerle aynı törende kep fırlatarak, onlarla birlikte mezuniyet coşkusu yaşadı.

Beşir Erdem Gönüllü, AA muhabirine, 10 yıldır öğretmenlik yaptığını ve bu kez öğrencileriyle farklı bir duygu yaşadığını belirtti.

Lisede okuttuğu öğrencilerine moral vermek için sınavlara hazırlandığını vurgulayan Gönüllü, şöyle konuştu:

"Öğrencilik hayatımın başlamasının nedeni de aslında kendi öğrencilerimdir. Öğrencilerime her zaman yaşları, konumları ve şartları ne olursa olsun, ideallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyordum. Öğrencilerime moral olsun diye üniversite sınavına hazırlandım. Bir baktım kazanmışım. Kazanmışken de okuyayım dedim. Bugün de dereceyle mezuniyet heyecanı yaşadım."

Gönüllü, öğrencilerinin farklı bölümlerde okuduğunu ve sınavlara beraber hazırlandıklarını, ders notlarına da birlikte göz attıklarını anlattı.

"10 yıllık öğretmenken bir anda öğrencilerimin sınıf arkadaşı ve üniversite arkadaşı oldum. Çimlerde oturduk, kantinde çay içtik, beraber vakit geçirdik. İnanılmaz mutluluk verici, gurur verici bir duygu." diyen Gönüllü, öğrencileriyle lisenin ardından üniversitede de beraber olduklarını söyledi.

Gönüllü, "Bundan sonra atama süreçlerinde de iş hayatlarında da beraber olacağım. Çünkü ben onlarla gönül bağı kurdum ve hiçbir zaman da koparmayacağım. Onları çok seviyorum. Hepsiyle de gurur duyuyorum." dedi.

"Beşir Hoca her daim arkamdaydı"

SİÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olan Asiye Tan da öğretmeniyle üniversite arkadaşı olmanın ve mezuniyet heyecanını birlikte yaşamanın unutulmaz bir anı olduğunu bildirdi.

YKS'ye Gönüllü ile aynı yıl hazırlandığını aktaran Tan, "Lisede öğrenciydik. Hoca öğrenci ilişkisi vardı aramızda. Şu an kampüs arkadaşı olarak üniversiteden mezun oluyoruz. Buradan mezun olurken de burada bir arkadaş, bir ağabey gibi yan yanaydık, sürekli beraberdik. O, motivasyon konusunda da tam destek olarak her zaman arkamızda durdu. O zamanlardan bugüne kadar Beşir Hoca her daim arkamdaydı." diye konuştu.

"Benim için çok mutluluk verici bir an"

SİÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı mezunu Meryem Yıldız da lise öğretmeniyle kep fırlatmanın ayrı bir duygu olduğuna işaret etti.

Yıldız, "Lisedeyken kantinde hocamla oturup çay içemezdim ama şu an rahat rahat oturup çay içebiliyorum. Beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim için çok mutluluk verici bir an. Sınavlara beraber hazırlandık. Türkçe dersine o çalıştırıyordu. Çok güzel netler yaptım onun sayesinde. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

SİÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı mezunu Emine Bulgak da Gönüllü'nün kendilerine her zaman destek olduğunu dile getirdi.