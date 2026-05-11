Öğretmenler için Yer Değiştirme Başvuruları

11.05.2026 19:28
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.

Sonuçlar 22 Mayıs'ta ilan edilecek

Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Kaynak: AA

Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
