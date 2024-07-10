Öğretmenler, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na tepkili

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(ANKARA) - Öğretmenlerin TBMM'de görüşülen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne tepkisi sürüyor. Öğretmenler, dünkü protestoların ardından bugün de Meclis Parkı'nda oturma eylemi yapıyor. Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, "Bu kanunda bazı maddelerin değişebileceğini düşünüyoruz ama bu kanunun tümden geri çekilmesi lazım. Bu kanun, iktidarın kendi memurunu yaratma projesi aslında. Tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere öğretmenlerin zorlanması amacıyla yapılan bir kanun" dedi.

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne karşı tepkileri devam ediyor. Öğretmenler, kanun teklifini protesto etmek için Meclis Parkı'nda oturma eylemi düzenliyor. Eğitim sendikaları temsilcileri yaptıkları açıklamalarla yasa teklifine tepki gösterdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, "AKP döneminde itirazlara rağmen birçok kanunlar geçti ama eninde sonunda mücadele edenlerin kazanacağına inanıyoruz. Daha önce de Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarttılar. O kanun için 'öğretmenlik mesleğine hakaret' demiştik. O kanunu dayatan Bakan şimdi Milli Eğitim Komisyonu başkanı. Şimdi başka bir kanun çıkıyor. Bu kanun hakaretin de ötesinde mesleği tasfiye etme kanunudur. Şimdi önümüzde bir mücadele süreci var. Bu kanunda bazı maddelerin değişebileceğini düşünüyoruz ama bu kanunun tümden geri çekilmesi lazım. Bu kanun, iktidarın kendi memurunu yaratma projesi aslında. Tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere öğretmenlerin zorlanması amacıyla yapılan bir kanun" dedi.

"Mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) da Meclis Parkı'nda bekleyişini sürdürüyor. Burada basın açıklaması yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, şunları söyledi:

"Bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarılıyor. Bu öğretmenlik meslek kanununda öğretmenler yok. Öğretmenlerin sorunları yok. Öğretmenlerin baş başa kaldığı problemleri çözecek hiçbir hüküm yer almıyor. İşte eğitim emekçileri buna itiraz etmek için dün Meclis kapısına gelerek içeride genel kurul devam ederken sözlerini, taleplerini, itirazlarını oradan bildirmek istediler. Ancak neyle karşılaştık? Aslında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kendisiyle karşılaştık. İtiraz eden, biatçı olmayan, onlar gibi düşünmeyen öğretmenlere barikat kuruldu. Aslında bu Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da özü buydu. Biz dün o özü orada gördük. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı, tartaklandı, gözlerimizin içine içine biber gazı sıkılarak bizi etkisiz hale getirdiler. Yapacağımız şey on dakikalık bir basın açıklamasıydı. Saat 13.00'ten gece 23.00'e kadar çeşitli hilelerle, çeşitli aldatmacalarla bizi orada tuttular ve ortalık sakinleşince bize müdahale ettiler. 14 arkadaşımız gözaltına alındı. Bizim burada bekleyişimiz sonucunda sabaha doğru serbest bırakıldılar. Mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Susmak yok, yılmak yok. Çünkü eğitim emekçileri asla diz çökmez, biat etmez, ders verir. Bunu bugüne kadar öğrenmediyseniz bundan sonra size öğretmeye devam edeceğiz."

"Öğretmenlerin gündemleri bu meslek kanunuda yok"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise şunları söyledi:

"Bu ülkeye kara bir leke bir daha sürüldü. AKP iktidarı bu ülkeye kara lekeler sürmeye devam ediyor. Bu ülkede 85 bin ücretli öğretmen çalışıyor. Ücretli öğretmenler bugün tam bir ay boyunca derse girdiğinde dahi 12 bin liranın üstünde ücret alamıyor. Bu kanunda bu gerçekle yüzleşti mi? Hayır. AKP iktidarının ne öğretmene, ne öğrenciye verebildiği tek bir söz yoktu. Kalmamıştı. Bu ÖMK ile yine bunu açığa çıkartmış oldu. Milli Eğitim Bakanı bir yıl boyunca okullarda öğretmenlerle buluştuğunu söyledi. O zaman bu Milli Eğitim Bakanı öğretmen odalarında sadece kendi konuşmuş, öğretmene kulağını tıkamış. Çünkü öğretmenlerin gündemleri, öğretmen odalarındaki gündemler bu Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yok. Öğretmenler kariyer basamaklarıyla ayrışma talebinde bulunmadılar. Hiçbir zaman da istemediler. Öğretmenler eşit işe, eşit ücret talebini her gün ifade ettiler."