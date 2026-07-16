Öğretmenlerden Hakkımızı İstiyoruz Eylemi

Haber: Hilal ACAR/ Kamera: Hakan KARADUMAN
(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Açıklamanın ardından MEB önüne yürümek isteyen öğretmenlere izin verilmedi, bazı öğretmenler gözaltına alındı.
Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, taban maaş kanunu çıkarılması ve mülakat mağdurlarının atanması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Dikmen Yerleşkesi önünde açıklama yaptı.
Öğretmenlere, Eğitim Sen, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve birçok sivil toplum örgütü de destek verdi.
"Mülakat mağduru öğretmenlere atama, özel sektör öğretmenlerine taban maaş" yazılı pankartın ardında toplanan öğretmenler, "Patrona değil öğretmene güvence", "Korkumuz yok, hakkımızı almadan eve dönüş yok", "Mülakatçı Bakan Yusuf Tekin istifa", "Mülakatçı Bakan, hakkımızı geri ver", "Taban maaş hakkımızı geri alacağız", "Mülakat dediniz, hakkımızı yediniz", "Sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın" sloganları attı."
Mülakat mağduru öğretmen, yaşadığı mağduriyeti anlatarak, "Haklısınız dendi ama önümüz hep kesildi. Bizim yine ve yine umutlarımız kırıldı. Bahsettiğimiz kişiler devlet yetkilileri. Biz onlara güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Kime inanacağız? Artık çok yorulduk. Gerçekten buraya gelmekten, ailemle, annemle buralara gelmekten, kapı kapı dolaşmaktan artık çok yoruldum. Hepimiz çok yorulduk. Defalarca söylediğimiz gibi lütuf olanı değil, hakkımız olanı istiyoruz. ve bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, biz hakkımız olanı almadan Ankara'dan gitmeyeceğiz" diye sitem etti.
Bir başka mülakat mağduru öğretmen ise 2024 KPSS'de derece yaptığını belirterek, "Sayın Yusuf Tekin, bin 611 öğretmenden sonra yalnızca 50 öğretmenin elenmesini son derece normal karşıladı. Katıldığı televizyon programlarında da bunu gülerek dile getirdi. Ben şunu sormak istiyorum: Elenen 50 öğretmen, eksi iki ile eksi dört arasında puan alacak kadar yetersiz miydi? Bu insanlar bu kadar emek vermiş, derece yapmış kişiler. Eksi dört puan alacak kadar ne yapmış olabilirler? Mülakatta takım elbisemizi beğenmediler. Biz bin 611 mülakat mağduru öğretmen ve özel sektör öğretmenleri olarak sadece hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Öğretmenlerden Hakkımızı İstiyoruz Eylemi - Son Dakika
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