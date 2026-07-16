Öğretmenlerden Hakkımızı İstiyoruz Eylemi

Haber: Hilal ACAR/ Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Açıklamanın ardından MEB önüne yürümek isteyen öğretmenlere izin verilmedi, bazı öğretmenler gözaltına alındı.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, taban maaş kanunu çıkarılması ve mülakat mağdurlarının atanması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Dikmen Yerleşkesi önünde açıklama yaptı.

Öğretmenlere, Eğitim Sen, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve birçok sivil toplum örgütü de destek verdi.

"Mülakat mağduru öğretmenlere atama, özel sektör öğretmenlerine taban maaş" yazılı pankartın ardında toplanan öğretmenler, "Patrona değil öğretmene güvence", "Korkumuz yok, hakkımızı almadan eve dönüş yok", "Mülakatçı Bakan Yusuf Tekin istifa", "Mülakatçı Bakan, hakkımızı geri ver", "Taban maaş hakkımızı geri alacağız", "Mülakat dediniz, hakkımızı yediniz", "Sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın" sloganları attı."

Mülakat mağduru öğretmen, yaşadığı mağduriyeti anlatarak, "Haklısınız dendi ama önümüz hep kesildi. Bizim yine ve yine umutlarımız kırıldı. Bahsettiğimiz kişiler devlet yetkilileri. Biz onlara güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Kime inanacağız? Artık çok yorulduk. Gerçekten buraya gelmekten, ailemle, annemle buralara gelmekten, kapı kapı dolaşmaktan artık çok yoruldum. Hepimiz çok yorulduk. Defalarca söylediğimiz gibi lütuf olanı değil, hakkımız olanı istiyoruz. ve bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, biz hakkımız olanı almadan Ankara'dan gitmeyeceğiz" diye sitem etti.

Bir başka mülakat mağduru öğretmen ise 2024 KPSS'de derece yaptığını belirterek, "Sayın Yusuf Tekin, bin 611 öğretmenden sonra yalnızca 50 öğretmenin elenmesini son derece normal karşıladı. Katıldığı televizyon programlarında da bunu gülerek dile getirdi. Ben şunu sormak istiyorum: Elenen 50 öğretmen, eksi iki ile eksi dört arasında puan alacak kadar yetersiz miydi? Bu insanlar bu kadar emek vermiş, derece yapmış kişiler. Eksi dört puan alacak kadar ne yapmış olabilirler? Mülakatta takım elbisemizi beğenmediler. Biz bin 611 mülakat mağduru öğretmen ve özel sektör öğretmenleri olarak sadece hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.







"ANNEM BU SINAV SÜRECİNDE SABAHA KADAR ÇALIŞIYORDU"







Mülakat mağduru annenin çocuğu Ömer Seyit Temel annesinin mağduriyetine dikkati çekerek, "Annem bu sınav sürecinde her gün geceleri yatmadan gerekirse sabaha kadar çalışıyordu. Çünkü sabah bize kahvaltı hazırlamakla ve evi temizlemekle meşguldü. Geldiği zaman bize ayıracağı vakti çalışarak kendine ayırdı. Sonra sınava girdi ve normal puanın üstünde yaptı ama Sayın Yusuf Tekin mülakat yaptı ve kontenjanın çok ötesine attı ve diğer mağdurları da işte bu yüzden şimdi annem özel eğitimde çalışıyor. Taban maaş hakkımızı geri istiyoruz" diye seslendi.Mülakat mağduru babanın kızı da babasının sabahtan akşama kadar çalıştığını belirterek, "Sınavı kazandı fakat hakkı yenildi. Babamın ve diğer öğretmenlerin hakkını geri verin" diye çağrı yaptı.Mağdur öğretmenler adına basın açıklamasını Sevde Katıkçı okudu. Katıkçı, şunları söyledi:"Özel sektör öğretmenlerinin temel talebi olan taban maaş, lütuf veya yeni icat edilmiş bir ayrıcalık değildir. Bu mücadele, 2014 yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 9. maddesinden, siyasi irade ve patron lobilerinin baskısıyla bir gecede çıkarılan kazanılmış hakkımızın geri iadesi mücadelesidir. Öğretmenin taban maaş meselesi, memleketin geleceğinin ve milletin çocuklarının eğitim hakkının korunması meselesidir! Komisyon görüşmelerinde, özel okul patronlarını temsil eden dernekler masaya dahil edilmiş, eğitimcilerin insanca yaşanabilir ücret talebi, patronların 'maliyet ve karlılık' hesaplarına indirgenmiştir. Keyfi ve haksız puanlamalarla 1611 öğretmenin atanma hakkını gasp eden 2023 mülakat sonuçları, iptal edilmeli ve liyakatli öğretmenlerin hakları derhal iade edilmelidir."Açıklamanın ardından öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürümek istedi. Ancak polis, öğretmenlerin yürüyüşüne izin vermedi. Basın mensuplarının da görüntü alması engellendi. Öğretmenlerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı, Polis ile Uzun süre polis ile arbede yaşayan öğretmenlere sert müdahalede bulunan polis, öğretmenleri ters kelepçe ile gözaltına aldı.