Öğretmenlerden Meclis'e Çözüm Başvurusu - Son Dakika
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Öğretmenlerden Meclis'e Çözüm Başvurusu

16.06.2026 11:57
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Mülakat mağduru öğretmenler, Meclis'te çözüm talep etti, açlık grevini sürdürüyorlar.

(ANKARA) - Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt ve mağdur öğretmenlerin aileleri, çözüm arayışlarını milletvekilleri ve grup başkanvekillerine iletmek amacıyla Meclis'e gitti. Erkurt, "Bugün yapacağımız görüşmelerde öncelikli isteğimiz şu olacak, biz buradan ayrılmadan, Meclis'in bir an önce sorumluluk alıp Milli Eğitim Komisyonu'nu her iki öğretmen grubunu da içine alacak şekilde toplaması" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, açlık grevine başlamıştı. İki gündür konakladıkları otelde abluka altında tutulan mağdur öğretmenlerin aileleri ile Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt, yaşanan mağduriyeti aktarmak, çözüm arayışlarını milletvekilleri ve grup başkanvekillerine iletmek amacıyla Meclis'e geldi.

Meclis'e girmeden önce Dikmen Kapısı önünde açıklamalarda bulunan Erkurt, şunları söyledi:

"Büyük sıkıntılar çekerek, büyük çabalar harcayarak hem mülakat mağduru öğretmen arkadaşlarımız hem de biz özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler buralara kadar geldik. Meclis'te bugüne kadar hem mülakat mağduru arkadaşlarımız hem de biz, defalarca görüşmeler yaptık, Bakanlıkla defalarca görüşmeler yaptık. Bunlar yapmadığımız şeyler değil. Ne konuşulacağını bugüne kadar çok iyi öğrendik. Kimlerle ne konuştuğumuzu, kimlerin işin öznesi olduğunu, hepsini çok iyi biliyoruz. Onlar da bizi çok iyi tanıyorlar. İşin ucunda iki öğretmen grubuna da verilmiş çok büyük sözler var ve bunlar kişi şahıs sözleri değil. Bunlar devlet sözleri, resmi yazılı sözler. Özel sektör öğretmenleri, işveren dernekleriyle yapılacak bir toplantının akıbetinin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Çalışma Bakanlığı'ndan bu girişimin bir an önce başlatılmasını bekliyor."




"AK PARTİ GRUBU, ÖNCELİKLE GÖRÜŞECEĞİMİZ GRUP"



Mülakat mağduru öğretmenler için verilen son bir kanun teklifi var. Bu teklif Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verildi. Cumhur İttifakı tarafından verilen bu teklif, yine Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. Böyle bir çelişkinin olması bize hiç mantıklı gelmiyor. Bunların ikisinin birleşeceği, bir kanun teklifinde bir araya geleceği Milli Eğitim Komisyonu'nun yeniden oluşturulması, bir an önce kurulması için, biz buradayken kurulması için bugün şu anda Meclis'te görüşmelerimizi yapacağız. Grup başkanvekilleriyle görüşeceğiz. Başta Abdullah Güler olmak üzere, mülakat mağdurlarıyla çok fazla görüşme yapıldı. AK Parti Grubu, tabii ki öncelikle görüşeceğimiz grup. Zaten bizim durumumuzun sonuçlanması gereken yer de AK Parti Grubu, çünkü bütün retler buradan çıkıyor. Dolayısıyla bugün yapacağımız görüşmelerde bütün milletvekillerimizden ve grup başkanvekillerinden öncelikli isteğimiz şu olacak, biz buradan ayrılmadan, zaten ayrılmayacağımızı da söyledik, Meclis'in bir an önce sorumluluk alıp Milli Eğitim Komisyonu'nu her iki öğretmen grubunu da içine alacak şekilde toplaması. Bu gerçekleşmediği sürece Ankara'dan hiçbir şekilde dönüşümüzün olmayacağını söyledik, açıkladık."
Açıklamanın ardından aileler ile Umut Erkurt, milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle görüşmek üzere Meclis'e geçti. Açlık grevindeki öğretmenler ise Öğretmen Sendikası Genel Merkezi önünde oturma eylemlerini ve açlık grevlerini sürdürüyor.
Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerden Meclis'e Çözüm Başvurusu - Son Dakika

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