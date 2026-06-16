(ANKARA) - Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt ve mağdur öğretmenlerin aileleri, çözüm arayışlarını milletvekilleri ve grup başkanvekillerine iletmek amacıyla Meclis'e gitti. Erkurt, "Bugün yapacağımız görüşmelerde öncelikli isteğimiz şu olacak, biz buradan ayrılmadan, Meclis'in bir an önce sorumluluk alıp Milli Eğitim Komisyonu'nu her iki öğretmen grubunu da içine alacak şekilde toplaması" dedi.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, açlık grevine başlamıştı. İki gündür konakladıkları otelde abluka altında tutulan mağdur öğretmenlerin aileleri ile Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt, yaşanan mağduriyeti aktarmak, çözüm arayışlarını milletvekilleri ve grup başkanvekillerine iletmek amacıyla Meclis'e geldi.
Meclis'e girmeden önce Dikmen Kapısı önünde açıklamalarda bulunan Erkurt, şunları söyledi:
"Büyük sıkıntılar çekerek, büyük çabalar harcayarak hem mülakat mağduru öğretmen arkadaşlarımız hem de biz özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler buralara kadar geldik. Meclis'te bugüne kadar hem mülakat mağduru arkadaşlarımız hem de biz, defalarca görüşmeler yaptık, Bakanlıkla defalarca görüşmeler yaptık. Bunlar yapmadığımız şeyler değil. Ne konuşulacağını bugüne kadar çok iyi öğrendik. Kimlerle ne konuştuğumuzu, kimlerin işin öznesi olduğunu, hepsini çok iyi biliyoruz. Onlar da bizi çok iyi tanıyorlar. İşin ucunda iki öğretmen grubuna da verilmiş çok büyük sözler var ve bunlar kişi şahıs sözleri değil. Bunlar devlet sözleri, resmi yazılı sözler. Özel sektör öğretmenleri, işveren dernekleriyle yapılacak bir toplantının akıbetinin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Çalışma Bakanlığı'ndan bu girişimin bir an önce başlatılmasını bekliyor."
Son Dakika › Güncel › Öğretmenlerden Meclis'e Çözüm Başvurusu - Son Dakika
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