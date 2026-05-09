Öğretmenlerden Oluşan Orkestra Foça'da Konser Verdi

İZMİR Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası ve Korosu Foça'da konser verdi. Pop şarkılarından, klasik batı, klasik ve çağdaş Türk sanat müziği ve türkülere kadar geniş bir repertuvarı, çok seslendirilmiş olarak sunan İlker Binaz yönetimindeki orkestra konser bitiminde ayakta alkışlandı.

Maarif Orkestrası ve Korosu Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki konser verdi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli öğretmenlerden oluşan koronun konserini Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Güçlüer ve ilçe protokolünün yanı sıra, öğretmenler, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar izledi. Orkestra ve koro, programında senfonik olarak düzenlenmiş ve çok seslendirilmiş eserlere yer verdi. Türk halk ve sanat müziğinden derlenmişlerin yanı sıra popüler şarkılar ve klasik batı müziği parçaları da seslendirildi.

İzmir'in Kavakları ile başlayan konserin ilk bölümü 'Demedim Mi' ve 'Ötme Bülbül' ile devam etti. Daha sonra, sırasıyla Johannes Brahms'ın 'Macar Dansı', 'Biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz', Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı 'Hal Hal', 'Nar Tanesi', 'Bahçe Duvarı', 'Fikrimin İnce Gülü', Halk dansları ekibinden dansçıların eşliğiyle Azeri türkü 'Ay Saçı Burma' ve 'Harmandalı Zeybeği' icra edildi. Finalde salondaki tüm izleyicilerle birlikte 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli parça seslendirildi. Konser dakikalarca ayakta alkışlar ve orkestra adına şef İlker Binaz'a çiçek takdimiyle sona erdi.

'AMAÇ ÖĞRETMENLERİMİZİN SANATLA İÇİ İÇE KALMALARINI SAĞLAMAK'

İzmir Maarif Orkestrası ve Korosu Şefi İlker Binaz, eser seçim ve düzenlemelerini arkadaşları ile birlikte yaptıklarını, çok sesliliğe uygun olanları tercih ettiklerini, halk dansları topluluğunun da kendi gösterilerinin yanı sıra zaman zaman şarkı ve türkülerde mizansenlerle kendilerine eşlik ettiğini belirtti. Binaz; "Orkestra ve koromuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Bakanımız Yusuf Tekin'in önderliğinde başlatılmış olan bir proje. Bu projemizde öğretmenlerimizden oluşturulmuş bir orkestramız var. Orkestramız 33 enstrümanist 32 koristten oluşuyor. 87 kişilik birde halk dansları ekibimiz var. Koordinatör ve şeflerle toplam 159 kişiyiz, İzmir'de. Türkiye'nin neredeyse tüm illerinde buna benzer orkestralar kuruluyor. Burada amaç öğretmenlerimizin sanatla içi içe kalmalarını sağlamak. Sanatçı öğretmenlerin sanattan bağının kopmamasını ve sanatı gelecek nesillere aktarmayı sağlamak. Sonuçta geleceğin geleneği biziz" dedi.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Güçlüer ise Maarif ailesiyle gurur duyduğu eşsiz bir gece yaşadıklarını ve tamamı öğretmenlerden oluşan ekibin Anadolu ezgileri ile gönülleri fethettiğini söyledi.

(Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),