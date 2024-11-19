Öğretmenlere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
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Öğretmenlere Yapay Zeka Eğitimi

BTİDER ve Google işbirliğiyle Türkiye'deki öğretmenlere yapay zeka eğitimi verilecek.

19.11.2024 11:16
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Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) ile Google işbirliğiyle Türkiye'deki gençlerin yapay zeka alanında beceriler kazanmalarını desteklemek amacıyla öğretmenlere "yapay zeka" eğitimi verilecek.

AA muhabirinin BTİDER'den aldığı bilgiye göre, Google ile işbirliğiyle Dernek, gençlerin yapay zeka alanında beceriler kazanmalarını destekleyecek yeni bir program başlattı.

Google DeepMind'ın desteğiyle geliştirilen programın Türkiye'de yürütülmesi için BTIDER'e, Google.org ve Raspberry Pi Vakfı tarafından iki yıl için toplam 500 bin dolar finansal destek sağlanacak.

"Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı" sayesinde eğitimcilere, gençlerin yapay zeka becerilerini geliştirmeleri ve onlara ilham vermeleri için gerekli kaynak oluşturulacak.

"Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlayacağız"

BTİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sorgun, AA muhabirine, yapay zeka eğitiminin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin yapay zeka alanında eğitilmesinin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Sorgun, "Bu eğitimle Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlayacağız. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, gençlerimizin yapay zeka konusunda bilgi sahibi olması ve bu alanda yetkinlik kazanması, ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak." dedi.

BTİDER olarak Google ile yapılan işbirliği sayesinde eğitimcilere bu alanda ihtiyaç duydukları becerileri kazandıracaklarını belirten Sorgun, "Onların dijital dünyada güvenle yer almalarını sağlayacağız. Amacımız, yapay zekayı doğru ve etik şekilde kullanarak, toplumda daha bilinçli genç bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak." diye konuştu.

"300 binden fazla gencin yapay zeka becerilerini geliştirmelerine destek olacağız"

Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Başkanı Tolga Sobacı da Türkiye'ye dijital dönüşüm yolculuğunda yol arkadaşlığı yapmaktan büyük gurur ve onur duyduklarını ifade etti.

Sobacı, "Bu yolculukta özellikle gençlerimizin teknolojiyi güvenli şekilde kullanarak geleceğe hazırlanmaları en büyük önceliğimizdir. Bu sebeple de yapay zeka alanındaki çalışmalara büyük önem veriyor ve bu alanda sorumlu ve etik bir yaklaşım benimsiyoruz." diye konuştu.

"Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı" ile öğretmenlerin, hem gençleri yapay zeka konusunda eğiteceğini hem de gençlere ilham vermek için gereken temel eğitimi ve kaynakları sağlayacağını aktaran Sobacı, şu değerlendirmede bulundu:

"BTİDER aracılığıyla önümüzdeki iki yıl içinde 300 binden fazla gencimize yapay zeka konusunda temel eğitimler sağlamayı hedefliyoruz. Onların bu alandaki becerilerini geliştirmeyi ve güvenli yapay zeka kullanım ilkelerini benimsemelerini amaçlıyoruz."

Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı nedir?

Öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığını artırmayı ve gençlerin yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkili şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen program, Türkiye'deki öğretmenlere ve gençlere yatırım yapma ve onları dijital çağın gerektirdiği becerilerle donatmak açısından büyük önem taşıyor. Programa "https://www.btider.org.tr" sitesinden başvuru yapılabilecek.

Birinci kademe başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Eğitime katılmaya hak kazananlar, 17 Aralık'ta aynı siteden duyurulacak. Çevrim içi Ocak 2025'te yapılacak eğitimlerin ardından yine bu yolla öğretmenlerin yeterliliği test edilecek.

Başarılı olan öğretmenler, Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da düzenlenecek yüz yüze eğitimlerde yapay zeka eğitimi verebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğretmenlere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

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