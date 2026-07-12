Öğretmenlerin Bayrak Sevinci - Son Dakika
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Öğretmenlerin Bayrak Sevinci

12.07.2026 10:29
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Aksaray'daki öğretmenler, zor tırmanış sonrası bayrağı yenilemek için geldiklerinde bayrağın değiştiğini gördü.

Aksaray'da yıpranan Türk bayrağını yenilemek için 6 saatlik zorlu tırmanışla Hasan Dağı'nın zirvesine ulaşan 5 öğretmen, bayrağın kendilerinden dakikalar önce Bolu'dan gelen dağcılar tarafından değiştirildiğini gördü.

Eskil ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Hüseyin Şık, arkadaşlarından Hasan Dağı'nın 3 bin 268 metre rakımlı zirvesindeki Türk bayrağının tahrip olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine Şık, kendisiyle aynı ilçede görev yapan 4 öğretmen arkadaşını da organize ederek anlamlı bir tırmanış faaliyeti başlattı.

Dağda yaklaşık 6 saat boyunca zorlu hava ve arazi şartlarında yürüyen öğretmenler zirveye ulaştığında, Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü üyesi 15 dağcının, kendilerinden dakikalar önce zirveye vararak bayrağı yenilediğini gördü.

Öğretmenler, aynı gaye için yola çıkan dağcılarla kucaklaştı.

Zirvede yaşanan duygusal buluşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan öğretmen Şık, yıpranan bayrağı değiştirmek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonları dağcılık kulüpleriyle yürüyüşlere katılıyorum. Zirvedeki bayrağımızın durumunu öğrenince meslektaşlarımla hemen harekete geçtik. Buraya geldiğimizde Bolu Köroğlu Dağcılık üyelerinin bayrağımızı çoktan yenilediğini gördük. Kendilerine bu hassasiyetleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok güzel ve unutulmaz bir anı oldu."

Öğretmenlerden Mustafa Bozdağ da "Buraya bayrak değişimi için gelmiştik ancak bizden önce davranan duyarlı arkadaşlarımız olmuş. Bu bizi çok sevindirdi ve gururlandırdı." diye konuştu.

"Bayrak bizim her zaman kırmızı çizgimizdir"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilcisi ve Kulüp Başkanı Hakan Esen ise Bolu'daki zirvelerde de periyodik olarak bayrak değişimi yaptıklarını anlattı.

Hasan Dağı'na tırmandıklarında da yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdiklerini belirten Esen, şunları kaydetti:

"Bayrak bizim her zaman kırmızı çizgimizdir. Zirvede Aksaray'dan aynı amaçla gelen gönüllü öğretmen arkadaşlarla karşılaştık. Aynı amaç için burada olduğumuzu öğrenince çok mutlu olduk ve kalan işlemleri birlikte tamamladık."

Kaynak: AA

3. Sayfa, Aksaray, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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