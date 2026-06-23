Öğretmenlerin Hakları TBMM Gündeminde

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, mülakat mağduru, özel okul ve ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Bekin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, taban maaş, eşit özlük hakları, mülakat uygulamasının sonlandırılması ve hak arayan öğretmenlere yönelik şiddetin bitirilmesini talep etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, mülakat mağduru, özel okullarda çalışan ve ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bekin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, öğretmenlerin anayasal haklarını ararken karşılaştıkları şiddet ve gözaltılara dikkati çekti.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin hakları için günlerdir mücadele verdiğini belirten Bekin, bu öğretmenlerin taleplerinin zaman kaybetmeden karşılanması gerektiğini vurguladı.

"DÜŞÜK ÜCRET İLE ÇALIŞMA DÜZENİ SON BULSUN"

Bekin, özel okullarda çalışan öğretmenlere taban maaş hakkı verilmesini, kamuda çalışan öğretmenlerle eşit özlük haklarına sahip olunmasını, iş güvencesinin tanınmasını, düşük ücret ile çalışma düzeninin sonlandırılmasını istedi.

İktidarın geçmiş yıllarda öğretmen atamalarındaki mülakat sınavını kaldıracağına dair kamuoyuna söz verdiğini hatırlatan Bekin, buna rağmen uygulamanın devam ettiğini ve mülakat mağduru sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan alan öğretmenlerin mülakatlar sebebiyle atanamamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Bekin, mağdur öğretmenlerin haklarının bir an evvel iade edilmesi çağrısında bulundu. İlgili bakanlıkların bir araya gelerek gerekli yasal düzenlemeleri Meclis gündemine almasını isteyen Bekin, öğretmenlerin eylemlerine karşı uygulanan şiddetin de sona erdirilmesini talep etti.

"ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ İLGİLİ BAKANLIKLARCA GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?"

Bekin, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Türkiye genelinde çalışan Ücretli Öğretmen sayısı toplamda kaçtır? Son bir yılda iller bazında istihdam edilen Ücretli Öğretmen sayısı ne kadardır? Bakanlığınızca her yıl çok fazla öğretmen ihtiyacı yok denilerek az sayı da öğretmen atılması yapılmaktadır. Öğretmen ihtiyacı yoksa okullarımızda neden Ücretli Öğretmenler görevlendirilmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi yapılan Ücretli Öğretmenlerimize uygulanan ek ders karşılığı ücret, SGK'nın tam yatırılmaması ve okullar kapandığında görevlerine son verilmesi gibi öğretmenlerimizi mağdur eden uygulamaların iyileştirilmesine yönelik Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Yıllarca atanamadığı için Ücretli Öğretmenlik yaparak ailelerini geçindirmeye çalışan değerli öğretmenlerimize tazminat ve iş güvencesi gibi hakların verilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?"

Ankara başta olmak üzere farklı illerde hak arayışında olan öğretmenlerimizin talepleri Bakanlığınızca dikkate alınmış mıdır? Temsilciler dinlenmiş midir? Bu konuda bir plan/program yapılmış mıdır? Hak arayışında olan öğretmenlerimizin talepleri için ilgili bakanlıklar ile görüşülmüş müdür? Görüşülmüş ise taleplerin karşılanması adına bir yol haritası belirlenmiş midir?"