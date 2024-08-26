Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği işlemleri tamamlandı

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece 22-23 Ağustos günlerinde sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin atamaları yapılmış oldu.

Öğretmenler atama sonuçlarını; personel.meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.