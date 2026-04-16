Öğretmenlerin Protestosu: Okul Saldırılarına Tepki

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarını protesto etmek için 2 günlük iş bırakarak, oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Protestoya, ortaokul öğrencileri de katıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına tepki gösteren Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı öğretmenler, 2 gün süreyle iş bırakarak, Alparslan Türkeş Meydanı'nda oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Öğretmenlere, ortaokul öğrencileri de katılarak destek verdi.

Eğitim-Sen Keşan Temsilcilik Başkanı Asalet Koç, okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını belirterek, "Dün Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıyla beraber tablo daha da iç karartıcı bir hal aldı. Maalesef son saldırıda 10 insanımız hayatını kaybetti. 1 öğretmen ve 9 öğrencimiz. Bu 9 öğrencimiz daha 5'inci sınıf öğrencisiydi. Bu kayıplar hepimizi derinden üzdü. Sadece eğitimciler değil, öğrencilerde hedef alınıyor. Yıllar önce televizyonlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da ve benzeri ülkelerde okul baskınları ve hayatını kaybeden çocuklar, gençler görüyorduk. Bir gün bizim ülkemize geleceği akılımızın ucundan bile geçmiyordu. Ama maalesef başımıza geldi" dedi.