Öğretmenlerin Protestosu: Okul Saldırılarına Tepki
Öğretmenlerin Protestosu: Okul Saldırılarına Tepki

Öğretmenlerin Protestosu: Okul Saldırılarına Tepki
16.04.2026 17:53
Keşan'da öğretmenler, okul saldırılarını protesto etmek için 2 günlük iş bıraktı ve oturma eylemi yaptı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarını protesto etmek için 2 günlük iş bırakarak, oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Protestoya, ortaokul öğrencileri de katıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına tepki gösteren Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı öğretmenler, 2 gün süreyle iş bırakarak, Alparslan Türkeş Meydanı'nda oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Öğretmenlere, ortaokul öğrencileri de katılarak destek verdi.

Eğitim-Sen Keşan Temsilcilik Başkanı Asalet Koç, okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını belirterek, "Dün Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıyla beraber tablo daha da iç karartıcı bir hal aldı. Maalesef son saldırıda 10 insanımız hayatını kaybetti. 1 öğretmen ve 9 öğrencimiz. Bu 9 öğrencimiz daha 5'inci sınıf öğrencisiydi. Bu kayıplar hepimizi derinden üzdü. Sadece eğitimciler değil, öğrencilerde hedef alınıyor. Yıllar önce televizyonlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da ve benzeri ülkelerde okul baskınları ve hayatını kaybeden çocuklar, gençler görüyorduk. Bir gün bizim ülkemize geleceği akılımızın ucundan bile geçmiyordu. Ama maalesef başımıza geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenlerin Protestosu: Okul Saldırılarına Tepki - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran’da görüştü İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da görüştü
Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ’’Türk olacak’’ heyecanı sardı Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ''Türk olacak'' heyecanı sardı
Bakan Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım, dikkat ve özenle atılacaktır Bakan Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım, dikkat ve özenle atılacaktır
İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı
Trabzon’daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
SON DAKİKA: Öğretmenlerin Protestosu: Okul Saldırılarına Tepki - Son Dakika
