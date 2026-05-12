Oğul, Babasını Tabancayla Öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kadamut Mahallesi'nde yaşayan Doğancan Y. (35), henüz bilinmeyen nedenle babası İbrahim Y. (59) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Doğancan Y, ruhsatlı tabancasıyla babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde İbrahim Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, zanlı Doğancan Y'yi gözaltına aldı.