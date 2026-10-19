Ogün Sanlısoy, Washington'daki Türk Festivali'nde sahne aldı, 2027 planını açıkladı - Son Dakika
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Ogün Sanlısoy, Washington'daki Türk Festivali'nde sahne aldı, 2027 planını açıkladı

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Ogün Sanlısoy, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 24. Türk Festivali'nde sahne aldı. Sanlısoy, 8 konserlik Kuzey Amerika turnesinin parçası olan etkinlikte solo kariyerine devam edeceğini ve yeni albüm ile turneyi 2027'ye planladığını söyledi.

Eski Pentagram grubu üyesi olan ve solo kariyerine devam eden rock şarkıcısı Ogün Sanlısoy, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen geleneksel Türk Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

ABD Kongre binasının önündeki caddedeki performansıyla yoğun ilgi gören Sanlısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin heyecanını Türkiye'den itibaren yaşadığını belirterek, "Çok heyecanlıyız. Zaten Türkiye'den beri heyecan yaşıyordum. 25 yıldır yapılan bir şey. Dolayısıyla merak da ediyordum. Türkiye'den takip ediyordum birkaç senedir. Gelmeden evvel heyecan başlamıştı." dedi.

Toplam 8 konserlik bir seri gerçekleştirdiklerini dile getiren Sanlısoy, "Kuzey Amerika turnesi gibi oldu. Onlardan biri de Washington DC'deki Türk Festivali oldu. İki gün evvel New York'ta çaldık, New York'ta bir performansımız oldu ama buradaki durum biraz daha farklı diğer konserlerden. Çünkü önemli bir festival. Türk kültürünü Amerika'da, özellikle Washington DC'de yaşayan diğer dünya vatandaşlarına ve buralılara yaymayı amaçlıyor. Dolayısıyla çok farklı bir kitleye çalmış olduk bugün. Reaksiyon olarak da çok güzel bir geri dönüş aldık, o yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"2027'de yeni albüm ve yeni turne olacak"

Pentagram grubu ile yollarını ayırdıktan sonra solo albüm projelerine odaklandığını aktaran Sanlısoy, müzikal hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bundan sonra müzikal hayatıma solo olarak devam edeceğim. Önümde bir proje var, yeni bir albüm yapma fikri var. Bazı çalışmalar, bazı şarkılar yapmaya başladım ama bu projeyi 2027'ye planlıyorum. Biraz daha işin çapı genişledi. Özellikle bu turneden sonra kafa olarak da daha farklı bakmaya başlayacağım. Dolayısıyla o albümü bitirip önce Türkiye'de bir turlarız. Avrupa'da çok konser verdik geçtiğimiz yıllarda. Şimdi de Amerika'ya ayak bastık. 2027'de yeni bir albüm, yeni bir turne ve yeni şarkılar olacak."

DC Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Türk Festivali, takı, çömlek, dokuma gibi el sanatlarının sergilendiği stantların yanı sıra Türk müziğine, halk oyunlarına ve farklı yörelere ait dans ve gösterilerden oluşan performanslara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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