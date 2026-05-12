Oğuzeli\'nde 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda "dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçları başta olmak üzere 41 farklı dosyadan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.