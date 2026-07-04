Ohri: Balkanların Turizm İncisi - Son Dakika
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Ohri: Balkanların Turizm İncisi

04.07.2026 11:27
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UNESCO Dünya Mirası Ohri, tarihi ve doğal güzellikleriyle yaz sezonunda turistleri cezbediyor.

Kuzey Makedonya'nın en önemli turizm merkezlerinden, "ülkenin incisi" olarak nitelendirilen ve "UNESCO Dünya Mirası" listesinde bulunan Ohri şehri, yaz sezonunda ziyaretçilerini cezbediyor.

Balkanlar'ın gözde turistik cazibe merkezlerinden olan ve sınırları içinde "Avrupa'nın en eski ve en derin göllerinden" birini barındıran Ohri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bölgede turistlerin uğrak noktalarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Güneş ışıklarının göl yüzeyinde parıltılar oluşturduğu, martılara, taşlı dar sokaklara, tarihi evlere ve farklı dinlerin ibadethanelerine ev sahipliği yapan Ohri, her yaştan ve ülkeden turiste farklı imkanlar tanıyor.

Yamaç paraşütü, tekne turları, tarihi mekan ziyaretleri gibi aktivitelerin yapılabileceği Ohri'de, Balkanlar'ın farklı mutfak türlerinin yanı sıra en çok tercih edilen Ohri alabalığı da bulunuyor.

Mimarisiyle Osmanlı'dan da izler taşıyan Ohri, Türk turistlerin, "ülkede en çok ziyaret ettiği yerler" listesinin başında bulunuyor.

Tarihi yapıları, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Ohri, tarihi evleri ve asırlardır ayakta duran dini yapılarıyla da ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Şehrin eski çarşısındaki Osmanlı dönemi camileri arasında Ohri Ali Paşa Camisi bulunuyor. 1573'te Süleyman Paşa tarafından yaptırılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek 2019'da ibadete açıldı.

Ülkenin ve şehrin en ikonik tarihi yapılarından, 13. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen ve erken Hristiyanlık dönemine ait özellikler taşıyan Aziz Yuhanna Kilisesi (Sveti Jovan Kaneo), arka planında bulunan Ohri Gölü'yle kartpostallık görüntü sunuyor.

THY, haftada 4 gün Ohri'ye uçuyor

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl 4 Ekim'e kadar haftada 4 kez, İstanbul-Ohri-İstanbul seferleri düzenliyor.???????

Şehrin tek havalimanı olan Ohri Aziz Pavlus Havalimanı, Ohri kent merkezine yaklaşık 10 kilometrelik mesafede bulunuyor.

Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe için taksi ücreti 12 avro. Ohri Gölü'nde tekne turlarının yanı sıra fiyatları günlük 10 ile 60 avro arasında değişen bisiklet kiralama imkanı da bulunuyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ohri: Balkanların Turizm İncisi - Son Dakika

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