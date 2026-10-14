Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı - Son Dakika
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Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı

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Okan Konuralp, Halk TV\'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı
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YENİ Partili Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasının basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğunu söyledi. Konuralp, Halk TV emekçisi meslektaşlarının yanında olduğunu, dayanışmanın sansür ve baskıya karşı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Halk TV'ye kayyım atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'ye kayyım atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir. Halk TV emekçisi meslektaşlarımın yanındayım. Dayanışmamız sansüre, baskıya ve kayyım düzenine karşıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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