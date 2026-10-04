Okinawa'da ABD'li deniz piyadesi, kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Ballard, bir kadını öldürdüğü ve eşyalarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Kyodo ajansının haberine göre, Okinawa Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Futenma Hava Üssü'nde görev yapan Ballard'ın, 39 yaşındaki Anna Yagi'yi dün Naha kentindeki bir otelde öldürdüğü ve kadının cüzdanı ile sırt çantasını aldığı iddiasıyla yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Yagi'nin otelde hayatını kaybettiği ve yapılan ilk incelemeye göre ölüm nedeninin boğulma olduğu aktarılarak, Ballard'ın Yagi ile otele girdiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

Şüpheli Ballard ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Japonya'dan ABD'ye "güçlü protesto"

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi George Glass'ı Bakanlığa çağırarak, olay nedeniyle ABD'ye "güçlü protestosunu" iletti.

Motegi, "acımasız ve vahşi" olarak nitelendirdiği cinayet karşısında öfkesini dile getirerek, soruşturmada tam işbirliği yapılmasını ve ABD tarafının askeri personel üzerindeki denetimi artırarak benzer olayların önüne geçecek tedbirler almasını istedi.

Glass ise ABD hükümetinin soruşturmada Japon makamlarıyla tam işbirliği yapacağını ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.

Okinawa, Japonya'daki ABD askeri tesislerinin büyük bölümüne ev sahipliği yaparken, geçmişte ABD askerlerinin karıştığı suçlar Ada sakinlerinin tepkisine neden olmuştu.

Son olay, eyaletteki ABD askeri üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik inşaat çalışmalarının yerel halkın süregelen itirazlarına rağmen devam ettiği bir dönemde yaşandı.