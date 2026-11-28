Japonya'nın Okinawa eyaletinde ABD ordusunun sivil çalışanı, bir daireye izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Japan Today gazetesinin polis açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD ordusunda çalışan 46 yaşındaki sivil personel Eugene Anderson'un dün Okinawa'da bir apartman dairesine izinsiz girmeye çalıştığı ihbar edildi.

Okinawa'da söz konusu dairede yaşayan kişi, Anderson'un evin kapısını açmaya çalıştığını polise bildirirken, ABD ordusu çalışanı ise eşyalarını aramak için daireye gittiğini ancak içeri girmeye çalışmadığını savundu.

Bir eve izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Anderson'un nefesinde, yapılan ölçümde alkol tespit edildiği aktarıldı.

Okinawa'daki ABD askerlerine sokağa çıkma yasağı

20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard'ın bir kadını öldürdüğü ve eşyasını gasbettiği iddiasıyla 3 Ekim'de gözaltına alınması sonrası, Okinawa eyaletinde görev yapan ABD askerlerine 9 Ekim'de bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Olay, ABD askeri üslerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa'da tepkiye yol açmıştı.

Ardından, 1 Kasım'da Camp Hansen askeri üssünde görevli 21 yaşındaki ABD deniz piyadesi Onbaşı Kalvin Montoya Cardona, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Okinawa'da uzun süredir ABD askeri varlığı ve askerlerin karıştıkları belirtilen suçlar nedeniyle tartışmalar yaşanıyor.