Okinawa Eyalet Meclisi, ABD askerlerinin karıştığı cinsel suçları protesto etti

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TOKYO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın en güneyinde bulunan Okinawa eyaletinin meclisi, eyalette konuşlandırılan ABD askerlerinin son zamanlarda karıştığı bir dizi cinsel suç vakalarını protesto eden bir karar ve bildiriyi Çarşamba günü oybirliğiyle kabul etti.

Meclis, ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel de dahil olmak üzere ABD'ye hitaben alınan kararda, söz konusu vakaları "insan onurunu ayaklar altına alan son derece kötü suçlar" olarak niteleyip kınarken, "tüm meclis organlarının öfkesini" dile getirdi.

Eyalet meclisi, vakaların arka planında "insan hakları konusunda örgütsel farkındalıkla ilgili sorunlar" bulunduğunu belirtirken, ABD tarafını ise Okinawa halkına, benzer olayların tekrarlanmasını önleyecek askeri disiplinin sıkılaştırılması gibi somut ve etkili önlemler sunmaya çağırdı.

Meclis ayrıca, Başbakan Kişida Fumio da dahil olmak üzere Japon hükümetine hitaben kaleme alınan bir bildiride, merkezi hükümete bu tür suçlarla ilgili bilgileri Okinawa eyalet yönetimiyle hızlı şekilde paylaşma çağrısında bulundu.

Hem karar hem de bildiri, Japonya'daki ABD askeri personeline özel muamele öngören Japonya-ABD Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nda köklü revizyon çağrısı yapıyor.

Meclis üyelerinden oluşan bir heyet, söz konusu belgeleri doğrudan iletmek için ABD Büyükelçiliği, Japonya Dışişleri Bakanlığı ve ilgili yerleri ziyaret etmek üzere bu ay Tokyo'ya gidecek.

Okinawa eyalet meclisinin bu hamlesi, kısa süre önce bir ABD Deniz Kuvvetleri mensubunun yaralanmayla sonuçlanan rıza dışı cinsel ilişki ile, ayrıca bir ABD Hava Kuvvetleri mensubunun 16 yaşından küçük bir kızı kaçırarak rıza dışı cinsel ilişkide bulunduğu iddiası ile suçlandığının ortaya çıkmasının ardından geldi.