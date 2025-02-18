Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede gemi tamiri sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide gerçekleştirilen tamir sırasında henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü patladı.
Patlamanın etkisiyle gemideki tersane işçileri H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Oksijen Tüpü Patladı: 4 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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