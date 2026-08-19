Oktay'dan İsrail'in Suriye saldırısına kınama - Son Dakika
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Oktay'dan İsrail'in Suriye saldırısına kınama

Oktay\'dan İsrail\'in Suriye saldırısına kınama
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunun Suriye'nin egemenliğine açık bir tecavüz olduğunu ve uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı.

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Katil İsrail güçlerinin, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in, Suriye'deki Ebu Zuhur üssüne saldırısına tepki gösterdi. Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Katil İsrail güçlerinin Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin egemenlik hakkına ve toprak bütünlüğüne açık bir tecavüz olan bu saldırı, soykırımcı ve işgalci Netanyahu şebekesinin bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasının en son örneğini oluşturmuştur.

Buna ilaveten, iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterme acziyeti içerisine düşen soykırımcı Netanyahu ve hükümeti işledikleri insanlık suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye'nin egemenliğine ve birliğine destek vermeye, bölgede kaos üreten her girişime karşı durmaya devam edecektir. Uluslararası toplumu, Suriye'ye yönelik katil Netanyahu'nun haydutlukları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Oktay'dan İsrail'in Suriye saldırısına kınama - Son Dakika

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