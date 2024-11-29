Okul Destek Projesi\'ne Teşekkür Yemeği

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Samsun'un Bafra ilçesinde, "Okul Destek Odası Projesi"ne katkı verenler onuruna yemek programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bafra Sosyal Hizmet Merkezince yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında çocukların eğitimlerine destek sunmak amacıyla 4 yıldır devam eden projeye katkı verenler, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, buradaki konuşmasında, verilen desteğin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Verdiğiniz ve bundan sonra da yapacağınız desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarımıza da teşekkür ederim." dedi.

Bafra Sosyal Hizmetler Merkezi Okul Destek Birim Sorumlusu Zübeyde Semiz de çocukların eğitimine verilen katkılarla geleceklerini desteklemiş olmanın mutluluğunu paylaştıklarını dile getirerek, projenin katkılarla daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Semiz, "Çocuklarımız için yaptığınız her katkı, onların umutlarını, hayallerini büyütmektedir. Bu anlamlı desteğiniz sadece maddi katkı değil, aynı zamanda geleceğimize yapılan yatırımdır. Projelerimize inancınız ve verdiğiniz değer için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmacıların ardından, projeye destek verenlere plaket sunuldu.

Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol, Bafra Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci ile davetliler katıldı.