Okul Güvenliği Toplantısı Gelibolu\'da Yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "Eğitim Ortamları ve Okul Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın başkanlığında, Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile okul ve kurum müdürleri, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınarak değerlendirildi ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlar doğrultusunda alınabilecek ilave tedbirler de görüşüldü.