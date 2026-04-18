Okul Saldırıları Alarm Verdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul Saldırıları Alarm Verdi

18.04.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, okul saldırılarını vahim bir durum olarak değerlendirerek komisyon kurulmasını istedi.

(İSTANBUL) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin, "Maalesef son karşılaştığımız olay büyük bir alarmdır aslında. Türkiye'de gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok vahim bir noktada olduğumuzu, hepimizin yüzüne büyük bir şamar olarak vuran bir gelişmedir. Amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı. Yoksa Allah muhafaza bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir. Tedbir almak da başta TBMM olmak üzere bütün Türkiye'nin boynunun borcudur" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Parlamentolar Arası Birlik 152'nci Genel Kurulu'nda 162 delegasyonun yer aldığını kaydeden Kurtulmuş, "Bunların içerisinde 800'e yakın parlamenterin olduğunu söyleyelim. 80'e yakın da parlamento başkanı yer alıyor. Hem genel kurul çalışmaları hem de komisyon çalışmaları, komiteler, farklı gruplarla bu çalışmalar çok yoğun ve etkin bir şekilde devam ediyor. Hatta gece geç vakitlere kadar sürüyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik diplomasisi, Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarının Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da her yerde var olan mevcudiyeti, çok aktif bir şekilde diplomasi alanında Türkiye'nin yer alması, hatta İstanbul'un birçok uluslararası çatışma çözümlerinin odak noktası, çözümün merkezi gibi olarak görünmesi hiç şüphesiz hem Türkiye'ye hem de özel olarak İstanbul'a ilgiyi artırıyor. Bundan dolayı da gerçekten iftihar ediyoruz. Bizim de çok memnun olduğumuz, bizi de duygulandıran çok değerli ifadelerle karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Dünyanın çok büyük kırılmalar, çatışmalar ve türbülanslar yaşadığının altını çizen Kurtulmuş, "Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasının dönemin şartlarına çok uygun olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki lisede ve Kahramanmaraş'taki ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırılara da değinerek, "Maalesef son karşılaştığımız olay büyük bir alarmdır aslında. Türkiye'de gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok vahim bir noktada olduğumuzu, hepimizin yüzüne büyük bir şamar olarak vuran bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı.

"Bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir"

Okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçimizi kanatan büyük bir hüzündür, büyük bir acıdır. Bundan da daha önemlisi bu hüznümüzü, acımızı yaşarken 'Ne oldu da Türk toplumu, Türk gençleri bu noktaya doğru geliyor? Bunu araştırmak ve bunun tedbirlerini almak zorundayız. Başta sosyal medya kullanımları olmak üzere, gençlerimizin kültürel, ahlaki gelişimlerini yanlış yönde etkileyen dış faktörler başta olmak üzere bunları ortaya koymamız lazım. Buna karşı amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı. Onlar da bütün ilgili tarafları dinleyerek, bazıları 'şunu yapalım, bunu yapalım, şu demokratik olur, bu antidemokratik olur.' gibi eleştirilerde bulunabilir ama gençlerimizin ruh sağlığını korumak, psikolojik bütünlüğünü sağlam yapabilmek için, onların toplumsal değerlere bağlı bir şekilde yetişmesini sağlamak için hangi tedbir alınacaksa, hangi önleyici tedbirler alınacak, hangi özendirici tedbirler alınacaksa bunu mutlaka almamız, gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir. Tedbir almak da başta TBMM olmak üzere bütün Türkiye'nin boynunun borcudur."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Saldırıları Alarm Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

17:21
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur’dan Galatasaray’a mesaj
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:34:45. #7.13#
SON DAKİKA: Okul Saldırıları Alarm Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.