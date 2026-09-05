Okul saldırısı davasında tahliye edilen sanık anne için yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Okul saldırısı davasında tahliye edilen sanık anne için yakalama kararı çıkarıldı

Okul saldırısı davasında tahliye edilen sanık anne için yakalama kararı çıkarıldı
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Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davada tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında, itiraz üzerine 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar, ölen çocukların aileleri ve savcılığın itirazı sonrası alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli (52) hakkında Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56), öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ile Zeynep Kılıç'ı (11) öldürüp 15 kişiyi de yaralamasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 saat süren duruşma sonunda 'Olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet, 'Olası kastla yaralama' suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen eşi Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar verildi. Oy çokluğu ile alınan tahliye kararı sonrası Peyman Pınar Mersinli tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilirken, hem Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı hem de saldırıda ölen çocukların aileleri karara itiraz etti. İtiraz dilekçelerini değerlendiren Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Peyman Pınar Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul saldırısı davasında tahliye edilen sanık anne için yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

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