Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşitli illerde, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen öğretmen ve öğrenciler için cenaze namazı kılındı.

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri'de Eğitim Bir-Sen tarafından cuma namazı sonrası Bürüngüz Camisi önünde düzenlenen programda, sendika üyeleri ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Namaz sonrası basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, eğitim çalışanları olarak öğrencileri ve okulları asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Sivas

Sivas'ta Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri ile vatandaşların katılımıyla hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için cuma namazı sonrası Kale Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı, ardından dua edildi.

Namazın ardından Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkan Yardımcısı Babür Çakcı tarafından taziye mesajı okundu.

Nevşehir

Nevşehir'deki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesi hutbede okul saldırılarına değinilerek, dijital mecraların doğru kullanılmasına işaret edildi.

Cuma namazının ardından cami içinde Kahramanmaraş'taki saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ayrıca Acıgöl, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerindeki camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Niğde

Niğde'de Dışarı Camisi'nde cuma namazı sonrası Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen sendikalarının üyeleri, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar, namazdan sonra dua etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Eğitim Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, pazartesi öğretmen ve öğrencilerle okullarda olacaklarını belirterek, "Yas var ama millet olarak o kadar zorlu süreçler atlattık, bunu da atlatacağız ve eğitim yuvalarımızı açık tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı Yunus Kızıl da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, eğitim sendikalarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

Yozgat

Yozgat Abdulhamit Han Camisi'nde de cuma namazı sonrasında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Cenaze namazına, Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi içinde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şubesi üyeleri ile vatandaşlar ardından cami önünde toplandı.

Burada grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Hacı Türker, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:42
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
14:22
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
14:14
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 15:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.