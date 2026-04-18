Okul Şiddeti Toplumsal Güvenlik Meselesi

(ANKARA)- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, okul şiddetinin artık bir "toplumsal güvenlik meselesi" haline geldiğini belirterek, okullardaki şiddetin önlenmesi için bir dizi öneride bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul şiddetinin yalnızca eğitim politikalarıyla değil, daha geniş bir toplumsal yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Okul şiddeti artık yalnızca bir eğitim sorunu değil, doğrudan bir toplumsal güvenlik meselesidir. Eski reflekslerle hareket etmek, sorunu çözmez; büyütür. Fiziki önlemler elbette gereklidir. Ancak güvenlik kapıda değil, sistemin içinde başlar. Sadece X-ray cihazları ve güvenlik görevlileriyle çözüm aramak, asıl alarmın derinden geldiğini görmemektir. Öncelikli önerilerimiz: Öğretmen otoritesi yeniden tesis edilmeli. 'Disiplin' ve 'otorite' kavramlarını aşındıran sınıf geçme ve devamsızlıkta tolerans kaldırılmalı. Disiplinsizliği besleyen 'cezasızlık algısı' son bulmalı. Rehberlik raporları görmezden gelinmemeli. Riskli öğrenciler, eğitim artı tedavi birlikte sunulan özel yapılara yönlendirilmeli. Veliler, çocuklarının şiddet ve zorbalık davranışlarından doğrudan ve ortaklaşa sorumlu tutulduğu bir yasal zemin oluşturulmalı. Sorumluluğun sadece öğretmenin omzuna bırakıldığı sistem işlemez! Okul-veli sözleşmesi zorunlu olmalı; ihlalde idari yaptırım ve zorunlu ebeveyn eğitimleri uygulanmalı. 12 yıllık zorunlu eğitim yeniden düzenlenmeli (eski 5 artı 3 artı 3 sistemine dönülebilir), 16 yaş altına sosyal medya sınırlaması getirilmeli."