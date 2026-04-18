Okul Şiddeti Toplumsal Güvenlik Meselesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul Şiddeti Toplumsal Güvenlik Meselesi

18.04.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, okul saldırılarını toplumsal güvenlik sorunu olarak değerlendirerek önerilerde bulundu.

(ANKARA)- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, okul şiddetinin artık bir "toplumsal güvenlik meselesi" haline geldiğini belirterek, okullardaki şiddetin önlenmesi için bir dizi öneride bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul şiddetinin yalnızca eğitim politikalarıyla değil, daha geniş bir toplumsal yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Okul şiddeti artık yalnızca bir eğitim sorunu değil, doğrudan bir toplumsal güvenlik meselesidir. Eski reflekslerle hareket etmek, sorunu çözmez; büyütür. Fiziki önlemler elbette gereklidir. Ancak güvenlik kapıda değil, sistemin içinde başlar. Sadece X-ray cihazları ve güvenlik görevlileriyle çözüm aramak, asıl alarmın derinden geldiğini görmemektir. Öncelikli önerilerimiz: Öğretmen otoritesi yeniden tesis edilmeli. 'Disiplin' ve 'otorite' kavramlarını aşındıran sınıf geçme ve devamsızlıkta tolerans kaldırılmalı. Disiplinsizliği besleyen 'cezasızlık algısı' son bulmalı. Rehberlik raporları görmezden gelinmemeli. Riskli öğrenciler, eğitim artı tedavi birlikte sunulan özel yapılara yönlendirilmeli. Veliler, çocuklarının şiddet ve zorbalık davranışlarından doğrudan ve ortaklaşa sorumlu tutulduğu bir yasal zemin oluşturulmalı. Sorumluluğun sadece öğretmenin omzuna bırakıldığı sistem işlemez! Okul-veli sözleşmesi zorunlu olmalı; ihlalde idari yaptırım ve zorunlu ebeveyn eğitimleri uygulanmalı. 12 yıllık zorunlu eğitim yeniden düzenlenmeli (eski 5 artı 3 artı 3 sistemine dönülebilir), 16 yaş altına sosyal medya sınırlaması getirilmeli."

Kaynak: ANKA

Mustafa Destici, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Şiddeti Toplumsal Güvenlik Meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 23:02:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Okul Şiddeti Toplumsal Güvenlik Meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.