Okula Saldırı Paylaşımı Yapan Öğrenci Tutuklandı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, asılsız ve provokatif paylaşım yapan 10'uncu sınıf öğrencisi S.G. (16), tutuklandı.
Lise öğrencisi S.G.'nin öğrencilerden oluşan mesajlaşma grubunda okula saldırı olacağı yönünde paylaşım yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. S.G.'nin paylaşımlarını inceleyen polis, öğrenciyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edilen S.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Samsun'daki Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
