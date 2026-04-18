Okuldaki saldırıda silah seslerini duyan öğrenciler, sıraları siper yapmış
18.04.2026 18:06
KAHRAMANMARAŞ'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören Tuğçe Çakmak'ın babası Serkan Çakmak, silah seslerini duyan öğrencilerin sınıfta sıraları devirip siper yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği silahlı saldırıda okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verildi. Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi. 6'ncı sınıftaki kızı Tuğçe'nin kayıt işlemleri için okula gelen Serkan Çakmak, kızının saldırıdan yara almadan kurtulduğu için şükrettiklerini söyledi.

Yaşananları anlatan ve olayın hala şokunda olduklarını söyleyen Serkan Çakmak, saldırının çocuklar ve veliler üzerinde derin izler bıraktığını ve öğrencilerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'na aktarılmasının yerinde bir uygulama olduğunu söyledi. Kızının kaydını yaptıran Çakmak, okulun ikili öğretim şeklinde olacağını ve Ayser Çalık'tan gelen öğrencilerin öğle gurubu olarak eğitime devam edeceğini belirtti.

Çakmak, sınıfta erkek öğrencilerin sıraları siper olarak kullanması ve kapının bir öğretmen tarafından kapatılmasıyla felaketin daha fazla büyümesinin önüne geçildiğini söyledi. Kızının ve arkadaşlarının da silahlı saldırının ardından psikolojik olarak çok etkilendiklerini söyleyen Çakmak, "Sınıfın erkekleri sıraları devirip siper yapmış ve kız öğrenci arkadaşlarını sıraların arkasına yerleştirmişler. Bir hocamız dersi boş olduğu için öğretmenler odasından sınıfa koşmuş ve kapıyı kapatmış saldırgan giremesin diye. Polisler geldikten sonra sınıftan çıkarıldılar. Kızım anlatıyor çok aşırı korkmuşlar. Çok bağırmışlar. Baba ellerimle kulaklarımı kapattım silah seslerini duymamak için diyor. Anne baba diye bağırmış sürekli. Anne baba olarak bizler de çok korktuk. Haberi alır almaz zaten hemen okula koştuk. Görevden alınan bir gurup idareci ve öğretmen arkadaşların durumdan bilgisi varmış. O çocuğu bir hocamız da sürekli kontrol ediyor ve çocuğun çantasını araştırıyormuş" diye konuştu.

'VELİLER ÖĞRENCİLERİNİ OKULA GÖNDERMELİ'

Velilerin çocuklarını okula göndermesi gerektiğini söyleyen Çakmak, "Çocukları okula göndermeyin algısına katılmıyorum. Korku ortamına fırsat vermek istemiyorum. Onların istediği fırsatı onlara vermek istemiyorum. Çocuğum da çok etkilendi ama illaki okula gelecek. Veliler de bu konuda duyarlı olsun. Çok kötü bir olay ama eninde sonunda okula gönderecekler. Üstesinden hep birlikte gelebiliriz. Okulun değiştirilmesi çok doğru bir karar. Öğrencilerin aynı okulda eğitime devam etmesi hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler açısından hiç iyi olmazdı. Çocuklar o okula her girdiğinde o psikolojiyi yine yaşayacaklardı. Taşıması yapılan yeni okulumuzda tüm hazırlıklar tamamlanmış. Çocuğumuzun kaydını yaptırdık. Sınıflar güzel, okul daha güzel. Diğer okul öğrencileri sabah gelecek Aysel Çalık'tan gelen öğrenciler ise öğle gurubunda eğitime devam edecekler" dedi.

