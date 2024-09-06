Okullar Çocukların Gelişiminde Temel

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'OKULLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN TALİM VE TERBİYESİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP'

Yalova'da ilk kez düzenlenen 'Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'ne katılan ve Hz. Ali Camisi'nin açılışını da gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazını kıldırdıktan sonra cuma hutbesini okudu. Hutbede, okulların açılmasıyla Kur'an kurslarının da açılacağını söyleyen Erbaş, "Önümüzdeki pazartesi günü milyonlarca çocuğumuz okullarıyla buluşacak. Okullar, çocuklarımızın kimlik ve karakter gelişiminde, talim ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olan kurumlarımızdandır. Öğretmenlerimiz ise çocuklarımızı ilimle, imanla, güzel ahlakla, doğru ve sahih bilgi ile buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetlerdir. Önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız, eğitim-öğretime başlıyor. Bu sene, 16 Eylül'de başlayacak olan 7-10 yaş grubu, ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımıza da kayıtlarımız devam etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kur'an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz" dedi.

Zehra BAYKAL-Hasan BOZBEY/YALOVA,