Okyanus Sularının Isınmasıyla Balık Türleri Kuzeye Göç Ediyor - Son Dakika
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Okyanus Sularının Isınmasıyla Balık Türleri Kuzeye Göç Ediyor

Norveç'te yapılan bir araştırmada, okyanus sularının ısınması sonucu son 30 yıldır güneydeki balık türlerinin kuzeye göç ettiği belirlendi. Bu durum, bölgedeki türler arasındaki etkileşimi de değiştiriyor ve sorunlara yol açabiliyor.

15.08.2024 18:17
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Okyanus sularının ısınması sonucu son 30 yıldır güneydeki balık türlerinin kuzeye göç ettiği belirlendi.

Norveç'te yayımlanan The Barents Observer gazetesinin haberine göre, Deniz Araştırmaları Enstitüsü ile Norveç Arktik Üniversitesi araştırmacılarının işbirliğinde yürütülen bir araştırmada, kuzeydeki okyanus ekosistemlerinin son 30 yıllık verileri incelendi.

Çalışmada, küresel ısınmaya paralel olarak okyanus sularının ısınmasının, güney sularına özgü balık türlerinin kuzeye göç etmesine neden olduğu tespit edildi.

Balıkların göç etmesinin bölgedeki türler arasındaki etkileşimi de değiştirdiği belirtilen çalışmada, bu durumun halihazırda bu sularda yaşayan balık türleri için sorun oluşturabileceğine işaret edildi.

Deniz Araştırmaları Enstitüsü araştırmacılarından Ulf Lindstrom, "Geçmişte Norveç'in kuzeyinde normal bir trol ağıyla yapılan avda yaklaşık 6-7 farklı balık türü bulunurdu. Bugün ise trolle 15 farklı türde balık avlamak mümkün." ifadesini kullandı.

Lindstrom, çaça ve morina türlerinin de aralarında bulunduğu yeni balık türlerinin yıllar içinde kuzey sularında ortaya çıktığını belirtti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, küresel ısınmanın yüzde 90'ının okyanuslarda meydana geldiğini ve 1955'ten bu yana su ısısında artışa neden olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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