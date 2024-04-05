Dünyanın okyanus tabanında 11 milyon ton plastik kirliliği bulunuyor

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KANBERRA, 5 Nisan (Xinhua) -- Dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, okyanus tabanında 11 milyon tona varan plastik kirliliği mevcut.

Cuma günü yayımlanan araştırmaya göre, Avustralyalı ulusal bilim kurumu İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) ile Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden ortak bir ekip, tahmine dayalı iki model kullanarak okyanus tabanındaki plastiğin miktar ve dağılımını belirledi.

Araştırmaya katkıda bulunan CSIRO'dan kıdemli araştırmacı bilim insanı Denise Hardesty, bu araştırmayla okyanus tabanına ulaşan plastiğin miktarı ve birikme alanlarının ilk kez tahmin edildiğini belirtti.

Hardesty, basın açıklamasında, "Her yıl milyonlarca tonluk plastik atığın okyanuslarımıza girdiğini biliyoruz, ancak bu kirliliğin ne kadarının okyanus tabanına ulaştığını bilmiyorduk" dedi.

Hardesty, "Okyanus tabanına tahminen 3 ila 11 milyon ton plastiğin çökmesiyle, plastik kirliliğinin büyük kısmı için okyanus tabanının bir mezarlık yahut rezervuar haline geldiğini keşfettik" ifadesini kullandı.

Söz konusu tahmin, uzaktan kumandalı araçlardan ve okyanus tabanının trolle taranmasından elde edilen verilere dayanıyor.

Uzaktan kumandalı araçlardan elde edilen verilere göre, okyanus tabanındaki plastik yığını, kıtaların etrafında yoğunlaşıyor. Plastik atıkların yüzde 46'sı 200 metrenin üzerindeki derinliklerde, yüzde 54'ü ise 200 ila 11.000 metre arasındaki derinliklerde bulunuyor.

Araştırmada, Dünya'nın yüzey alanının yüzde 11'ine karşılık gelen iç denizlerin, yüzey alanının yüzde 56'sına karşılık gelen okyanuslardaki kadar plastik yığınını barındırdığı da ortaya konuldu.