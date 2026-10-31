Oleşki'de insani operasyon tamamlandı, Lubinets Melania Trump'ın yardımını vurguladı

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Herson bölgesine bağlı Oleşki kentinde yürütülen insani operasyonun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesindeki Oleşki'de gerçekleştirilen insani operasyona ilişkin bilgi verdi.

Şehirden tahliye edildikten sonra Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen kişilerin ülkeye getirildiğini aktaran Lubinets, "Beklediğimiz an geldi. Oleşki sakinleri sınırı geçti, insani yardım misyonu başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

Söz konusu insani operasyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın yardımı ve koordinasyonunda gerçekleştirildiğini kaydeden Lubinets, "Bu misyon, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile vardığımız anlaşmalar sayesinde mümkün oldu." bilgisini paylaştı.

Lubinets, şehirdeki geçici ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Sessizlik (ateşkes) süreci 1 Kasım 22.59'a kadar sürecek. Bu, 2022'den beri her iki tarafın da uyguladığı en uzun sessizlik rejimidir." yorumunu yaptı.

Oleşki'deki insani operasyonun gerçekleştirilmesi için uzun süre çalışma yürütüldüğünü belirten Lubinets, "Binlerce insanın bu eşi benzeri görülmemiş, tarihi olayı takip ettiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.