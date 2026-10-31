Oleşki'de insani operasyon tamamlandı, Lubinets Melania Trump'ın yardımını vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Oleşki'de insani operasyon tamamlandı, Lubinets Melania Trump'ın yardımını vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Ombudsmanı Lubinets, Herson'a bağlı Oleşki'deki insani operasyonun tamamlandığını bildirdi. Lubinets, Ukrayna kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen sakinlerin sınırı geçtiğini ve operasyonun Melania Trump'ın yardımıyla mümkün olduğunu açıkladı.

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Herson bölgesine bağlı Oleşki kentinde yürütülen insani operasyonun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesindeki Oleşki'de gerçekleştirilen insani operasyona ilişkin bilgi verdi.

Şehirden tahliye edildikten sonra Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen kişilerin ülkeye getirildiğini aktaran Lubinets, "Beklediğimiz an geldi. Oleşki sakinleri sınırı geçti, insani yardım misyonu başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

Söz konusu insani operasyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın yardımı ve koordinasyonunda gerçekleştirildiğini kaydeden Lubinets, "Bu misyon, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile vardığımız anlaşmalar sayesinde mümkün oldu." bilgisini paylaştı.

Lubinets, şehirdeki geçici ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Sessizlik (ateşkes) süreci 1 Kasım 22.59'a kadar sürecek. Bu, 2022'den beri her iki tarafın da uyguladığı en uzun sessizlik rejimidir." yorumunu yaptı.

Oleşki'deki insani operasyonun gerçekleştirilmesi için uzun süre çalışma yürütüldüğünü belirten Lubinets, "Binlerce insanın bu eşi benzeri görülmemiş, tarihi olayı takip ettiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
Melania TrumpOperasyonPolitikaGüncelHersonDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu İnşaat ustasına acı veda Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
17:31
Mohamed Salah ve Köksal Baba’dan sürpriz buluşma İşte nedeni
Mohamed Salah ve Köksal Baba'dan sürpriz buluşma! İşte nedeni
16:43
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 17:43:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Oleşki'de insani operasyon tamamlandı, Lubinets Melania Trump'ın yardımını vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android