Olsen'e Yunanistan'dan Tutuklama Emri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Olsen'e Yunanistan'dan Tutuklama Emri

14.02.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'te tebliğ edilen tutuklama emri, insan hakları savunucusu Olsen hakkında.

Yunanistan'ın, sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'un kurucusu ve insan hakları savunucusu Tommi Olsen hakkında çıkardığı Avrupa tutuklama emri, Norveç makamlarınca Olsen'e tebliğ edildi.

Yunan basınındaki haberlerde, tutuklama emrinin Yunan makamlarınca Aralık 2025'te çıkarıldığı, emrin İstanköy (Kos) Başsavcılığının 2021'de hazırladığı bir soruşturma dosyasına dayandığı ve dosyada, Olsen'e yönelik çeşitli suçlamaların bulunduğu belirtildi.

Olsen'in avukatı Zaharias Kesses, Yunan basınına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında geçmişte açılan diğer dosyaların kapatıldığını, mevcut dosyanın ise 2021'e ait olduğunu ifade etti.

Kesses, Olsen'in isnat edilen suçlamalarla ilgisi olmadığına dair savcılığa bilgi sunduğunu aktararak, tutuklama emrinin "insan hakları alanındaki faaliyetlerin cezalandırılması anlamına geldiğini" savundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Sivil Toplum, Yunanistan, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olsen'e Yunanistan'dan Tutuklama Emri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Jandarmadan Alanya’da nefes kesen dron destekli operasyon Jandarmadan Alanya'da nefes kesen dron destekli operasyon
48 saat oldu hala gündemde İngilizler Ferdi Kadıoğlu’nun yaptığını konuşuyor 48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu

16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:10
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
14:49
Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı TFF’lik oldular
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 16:47:10. #7.11#
SON DAKİKA: Olsen'e Yunanistan'dan Tutuklama Emri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.