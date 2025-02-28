Oltu'da Çatılar Yoğun Kar Yüzünden Çöktü

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Yoğun kar yağışı sonrası çatılar çöktü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi İnanmış Mahallesi'nde yoğun yağışı sonrası 70 cm kalınlığa ulaşan kar kütleleri çatıları çökertti.

Oltu'nun İnanmış Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı yapıları olumsuz etkiledi. Fatih Acar isimli vatandaşa ait iki ahır, bir samanlık ve bir patates kilerinin çatısı, karın yoğun yükünü taşıyamayarak çöktü. Ayrıca, Halil İbrahim Özçelebi'ye ait bir samanlığın çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak uçtu.

Mahalle sakinleri, karın ağır yükü karşısında oluşan bu hasarların ardından yardım için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdiler. Ahır ve samanlıkları zarar gören Fatih Acar, "Yoğun kar yağışı nedeni ile çatılarımız çöktü. Altında ahırımız samanlığımız, kilerlerimiz var. Allah'tan kimse yoktu. Geçen hafta babamları Oltu'ya götürdüm. En azından burada olmadıkları için bir sıkıntı olmadı. Maddi zararımız oluştu. Yine de cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Macit, "Saat 2-3 sularında gürültü oldu. Olay yerine geldiğimde ahırların çatıları çökmüştü. Allah'tan o an kimse yokmuş. Büyük bir kaza atlattık" şeklinde konuştu.

İnanmış Mahalle Muhtarı Yüksel Parlak ise olayla ilgili şöyle konuştu, "Ben 55 yaşındayım, ilk defa bizim mahalleye bu kadar kar yağdığına şahit oluyorum. Mahallemizde ahırlar, samanlıkların çatıları çöktü. Komşularımızın maddi zararları var. İnşallah yetkililer bu konuda destek olurlar"