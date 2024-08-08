Oltu'da gençler Lale Dağı'nın bayrağını yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oltu'da gençler Lale Dağı'nın bayrağını yeniledi

Oltu'da bir grup genç, beş yıldır geleneksel hale getirdikleri Bayrak değiştirme programını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Lale dağının zirvesine ulaşan grup, yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

08.08.2024 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'da bir grup genç, Lale Dağı'nın bayrağını yenilediler

ERZURUM - Oltu'da bir grup genç, beş yıldır geleneksel hale getirdikleri Bayrak değiştirme programını gerçekleştirdiler. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Lale dağının zirvesine ulaşan grup, yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdiler.

Erzurum'un Oltu ilçesine yaz tatili için gelen iş insanı Gencay Yıldıztekin'in üniversite öğrencisi oğlu Murat Yıldıztekin, lise öğrencisi yeğeni Alperen Yıldıztekin, arkadaşı futbol hakemi Oğuz Akyüz, yaşadıkları yerden memleketlerine gelenler, 1500 rakımlı Lale Dağı'nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için tırmanış gerçekleştirdi.

Kocaeli'nden gelen İş İnsanı Gencay Yıldız Tekin, "Her yıl olduğu gibi bu yılda nasip oldu. Oltu'muza geldik. Oğuz Akyüz kardeşimizin başlatmış olduğu ve geleneksel hale getirdiğimiz Lale Dağının zirvesindeki yıpranan bayrağı değiştirdik. Her yıl sılayı rahim olarak nefes almak sağlığı kazanmak ve dirilerimizi ölülerimizi ziyaret etmek için memleketimize geliyoruz. Yıpranan Bayrağımızı değiştirmek bize nasip oluyor. Lale Dağından manzara çok güzel. Buradan Oltu Belediye Başkanımıza sesleniyorum buraya bir sosyal tesis düşünürseler gurbetteki ve buradaki Oltulular için mükemmel bir çalışma olur, herkese sevgiler saygılar" dedi.

Manisa Somadan gelen futbol hakemi Oğuz Akyüz ise "Beş yıl önce antrenman yaparken buralara çıkmıştım. Buradan şehir manzarasını izlemek hem de kondisyon geliştirmek için buraya çıktığımızda Bayrak direği olduğunu gördük ancak ucunda Bayrak yoktu bizde neden bu bayrağı biz dikmeyelim ve tam beş yıl oldu beş yıldır gelenek haline getirdik ve her geldiğimizde buraya yıpranan bayrağımızı değiştiriyoruz ve Lale dağına aşağıdan da bakıldığında yukarıdan da bakıldığında Türk Bayrağı ile muhteşem bir manzara oluşturuyor inşallah seneye de altıncı bayrağımızı göndere çekmek nasip olur" dedi.

Kaynak: İHA

Grup Genç, Oltu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oltu'da gençler Lale Dağı'nın bayrağını yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:04:47. #1.13#
SON DAKİKA: Oltu'da gençler Lale Dağı'nın bayrağını yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement