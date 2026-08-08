Oltu'da iş makinesi 88 yaşındaki adamın canını aldı
Erzurum'un Oltu ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Yusuf Ziyabey Mahallesi Şehit Erhan Babacan Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışması yapan Oltu Belediyesine ait, H.P. idaresindeki iş makinesi, geri manevra sırasında Remzi Sayar'a (88) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sayar, kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İş makinesi operatörü H.P. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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