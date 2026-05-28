Ölüdeniz Plajı'nda Bayram Yoğunluğu

28.05.2026 18:14
Fethiye'deki Ölüdeniz Plajı, bayramda yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Plajı bayram tatilinin ikinci gününde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Dünyaca ünlü plajda yoğunluk yaşanırken, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kesen tatilciler ikinci günde soluğu plajlarda aldı. Tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren Ölüdeniz Plajı'na gelmeye başladı. Plaj kısa sürede doldu. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü Ölüdeniz'de tatilciler denize girip güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise berrak denizde serinlemeyi tercih etti.

Turizm işletmecileri bayram yoğunluğundan memnun olduklarını belirtirken, bölgede yoğunluğun tatil süresince devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

