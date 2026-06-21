Ölüm Olayı Hukuk Bürosunda Gerçekleşti

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir hukuk bürosunda meydana geldi. Büroda çalışan İbrahim Baykar'ı yerde hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Baykar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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