Ölüme Terk Edilen Eşek 'Kadife', 9 Aylık Tedaviyle Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Ölüme Terk Edilen Eşek 'Kadife', 9 Aylık Tedaviyle Sağlığına Kavuştu

Ölüme Terk Edilen Eşek \'Kadife\', 9 Aylık Tedaviyle Sağlığına Kavuştu

Sivas'ta ağaca bağlanıp ölüme terk edilen 'Kadife' isimli eşek, Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde 9 ay süren tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Veteriner hekim Ali Laçinbala, eşeğin tümörlerinin tedavi edilerek tekrar hayata döndüğünü açıkladı.

18.01.2025 11:21  Güncelleme: 11:23
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SİVAS'ta ağaca bağlanıp, ölüme terk edilen 'Kadife' isimli eşek, getirildiği Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yeniden sağlığına kavuştu. Veteriner hekim Ali Laçinbala, "Bu canımızın her yerinden tümörler fışkırıyordu. Yapmış olduğumuz 9 aylık tedavi sonucunda sağlığına kavuştu" dedi.

Sivas'ta geçen yıl nisan ayında bir ağaca bağlanıp, ölüme terk edilen ve yağmur altında aç ve susuz halde bulunan eşek için Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği ile irtibata geçildi. HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu aracılığı ile Osmaniye'ye transfer edilen ve uzun yolculukla yorgun düşen eşeğin bakım ve tedavisine başlandı. 'Kadife' ismi verilen eşek, veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından 9 ay süren tedavinin sonunda iyileşti.

'HER YERİ KAN REVAN İÇİNDEYDİ'

Ali Laçinbala, "HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak hiç görmediğiniz, duymadığınız hayvanlara yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin ödemeyeceği bedelleri desteklerinizle ödeyerek, bu canlara yıllarca tabiricaizse bir cennet ortamı sağlayarak, tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ecelleri ile ölene kadar onlara bakım ve besleme yaparak hizmet ediyoruz. Geçtiğimiz nisan ayında Sivas'tan getirilen bir canımız. Bu canımızın her yerinden tümörler fışkırıyordu. Yapmış olduğumuz 9 aylık tedavi sonucunda sağlığına kavuştu. Burada en güzel, en kaliteli mamalarla besliyoruz, yeşilliklerle besliyoruz, tane yemlerle besliyoruz. Bu canımızın her yeri kan revan içindeydi. Ölüme terk edilmişti. HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak biz de bu canımızı aldık ve ikinci bir yaşam hakkını destekleriniz ile verdik" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Osmaniye, Güncel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölüme Terk Edilen Eşek 'Kadife', 9 Aylık Tedaviyle Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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