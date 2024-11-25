Olumsuz Hava Koşulları Yolu Kapadı

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Erzurum, Tunceli ile Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1838 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı kırsaldaki 1133 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarının ulaşıma açılması için yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 189, Erzincan'da ise 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yapıyor.