Çelik: İran'a Saldırı Haksız, Bölgesel Güvenlik Mimarisi Şart
Çelik: İran'a Saldırı Haksız, Bölgesel Güvenlik Mimarisi Şart

07.04.2026 02:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de İran'ın kalıcı barış talepleri ve ABD'nin planları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu ve güvenliğin pazarlık konusu olmayacağını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında ABD'nin iki aşamalı planı ve İran'ın 'ateşkesi reddediyoruz, kalıcı barış istiyoruz' açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, savaşın arka planında ABD içinde savaş lobisi ile durulması gerektiğini savunan lobi arasında mücadele olduğunu belirtti. İran'ın saldırıya uğradığında müzakere masasında olduğunu hatırlatan Çelik, İran'ın kalıcı barış ve garantiler talep ettiğini, bu durumun bölgesel bir soruna dönüştüğünü ifade etti.

Çelik, Türkiye'nin arabuluculuk yapması durumunda tarafların masadan kolay kalkmayacağını söyledi ve Türkiye'nin mağdur taraf olan İran'ın yanında olduğunu, mezhepçiliği reddettiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının küresel krizlere yol açtığını belirten Çelik, Batı basınının Kürt örgütleri konusunda yanlış bir algı yarattığını söyledi.

İran'dan Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili olarak Çelik, faili bildiklerini ve Türkiye'nin güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını belirtti. NATO Zirvesi'ne değinen Çelik, zirvenin kritik olacağını ve Avrupalılar ile Amerikalılar arasında bir dönüm noktası teşkil edeceğini ifade etti, saldırının haksız ve çıkışsız olduğunu tekrarladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ömer Çelik, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, AK Parti, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik: İran'a Saldırı Haksız, Bölgesel Güvenlik Mimarisi Şart - Son Dakika

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

02:04
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
SON DAKİKA: Çelik: İran'a Saldırı Haksız, Bölgesel Güvenlik Mimarisi Şart - Son Dakika
Advertisement
