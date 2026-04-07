Çelik: İran'a Saldırı Haksız, Bölgesel Güvenlik Mimarisi Şart

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında ABD'nin iki aşamalı planı ve İran'ın 'ateşkesi reddediyoruz, kalıcı barış istiyoruz' açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, savaşın arka planında ABD içinde savaş lobisi ile durulması gerektiğini savunan lobi arasında mücadele olduğunu belirtti. İran'ın saldırıya uğradığında müzakere masasında olduğunu hatırlatan Çelik, İran'ın kalıcı barış ve garantiler talep ettiğini, bu durumun bölgesel bir soruna dönüştüğünü ifade etti.

Çelik, Türkiye'nin arabuluculuk yapması durumunda tarafların masadan kolay kalkmayacağını söyledi ve Türkiye'nin mağdur taraf olan İran'ın yanında olduğunu, mezhepçiliği reddettiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının küresel krizlere yol açtığını belirten Çelik, Batı basınının Kürt örgütleri konusunda yanlış bir algı yarattığını söyledi.

İran'dan Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili olarak Çelik, faili bildiklerini ve Türkiye'nin güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını belirtti. NATO Zirvesi'ne değinen Çelik, zirvenin kritik olacağını ve Avrupalılar ile Amerikalılar arasında bir dönüm noktası teşkil edeceğini ifade etti, saldırının haksız ve çıkışsız olduğunu tekrarladı.