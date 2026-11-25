Ömer Çelik, kadına şiddete karşı mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesini yinelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Çelik, kadına dönük şiddetin her türlüsünün lanetlenmesi gerektiğini belirterek mücadelenin 'sıfır tolerans' ilkesiyle süreceğini ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir. Kadına yönelik şiddet yalnızca bir bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlerimize saldırıdır. Şiddeti doğuran anlayış, eylem ve dil ile mücadelemiz 'sıfır tolerans' ilkesi ile sürecektir. Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir; kadınların güvenliği, onuru ve hakları için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
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