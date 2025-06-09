Ömer Çelik'ten Ferdi Zeyrek için başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.